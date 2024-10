45e Congrès de l’OIV à Dijon - La viticulture mondiale en quête de solutions face aux défis climatiques et à la baisse de consommation

La cérémonie d’ouverture du 45e Congrès mondial de la vigne et du vin, organisée ce lundi matin à l’Opéra de Dijon, a marqué le début de cinq jours d’échanges sur les défis et les opportunités de la filière vitivinicole mondiale. Cet événement célèbre également le centenaire de l’OIV, une institution fondée en France en 1924 et désormais installée à Dijon.

