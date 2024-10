BUDGET DE L'ETAT - Elysée, Assemblée Nationale et Sénat renoncent à la hausse de leurs budgets

Le projet de loi de finance prévoyait une hausse de + 10 et + 6 millions d'euros pour 2025. Face à la polémique, l'un et l'autre ont annoncé faire machine arrière.

Rétropédalage complet de l'Elysée, de l'Assemblée Nationale et du Sénat, face à la colère des territoires, à l'image du coup de gueule d'André Accary, Président du Conseil Départemental de Saône et Loire, ce lundi soir à Dracy le Fort (lire l'article sur info-chalon.com). Ce mardi midi, Elysée et parlement ont annoncé le gel de leurs budgets respectifs, contrairement au projet de loi de finance de la semaine dernière. Un coup de théâtre en pleine polémique budgétaire, qui devrait apaiser les choses.