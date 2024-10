AVIS DE DECES - Madame Yvette, Lucette GUILLEMAUT née CHATOT

SAINT-USUGE - GERGY - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Isabelle et Jérôme Roiron

sa fille et son gendre,

Danièle Guillemaut

sa belle-fille,

Christelle, Laurence et Denis,

ses petits-enfants,

Camille,

son arrière-petite-fille,

sa belle-sœur,

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Yvette, LucetteGUILLEMAUT

née CHATOT

survenu le 13 octobre 2024,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques auront lieu en l'église de Saint Usuge,

le vendredi 18 octobre 2024 à 10h30.

Lucette repose à la chambre funéraire de saint-Germain-du-Bois.

La famille remercie l'EHPAD de Saint-Germain-du-Bois, pour sa gentillesse et son dévouement.

Et rappelle à votre souvenir,

Michel,

son fils, décédé en 2011,

René,

son époux, décédé en 2011.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.