FESTIVAL DE LA PIERRE - Villeneuve en Montagne ce samedi et Sercy, dimanche, à l'honneur

LE PROGRAMME DU 19 OCTOBRE

La commune de Villeneuve-en-Montagne accueille avec fierté la deuxième date du Festival de la Pierre. Pour Frédéric LAURENCY, Maire de la commune, c’est une opportunité unique de mettre en lumière la Chapelle Villard, un édifice exceptionnel et de regrouper les habitants du village et un public large autour d’une programmation «sur-mesure».

QUAND et à QUELLE HEURE ?

Le samedi 19 octobre 2024 à partir de 15h30.

OÙ ?

Rendez-vous est donné au public sur le site de la Chapelle Villard, 71 390 Villeneuve-en-Montagne.

QUEL PROGRAMME ?

Conférence, instant musical et poétique et apéro jazzy … la proposition sera complète, qualitative et festive !

15h30 : Conférence Chapelle Villard

Partez à la découverte de la Chapelle Villard du XIIIe siècle avec Nathan Chauveau !

16h30 : «Des cailloux plein les cordes» - Avec Marie Fraschina et Isabelle Lubrano

Duo Viole de Gambe et Voix, cheminement musical et poétique autour de la pierre dans tous ses états.

17h20 : Apéro jazzy avec le Big-Band Chalon-Bourgogne (www.bbcb.fr)

Tout est GRATUIT et ACCESSIBLE À TOUS.

Biographie Marie Fraschina

Marie Fraschina, chanteuse et comédienne, s’est formée à différents répertoires : les musiques contemporaines, le jazz et les musiques improvisées, les musiques. La plupart de ses projets sont-ils inclassables, en travers, à l’envers, à rebours, mettant toujours en questionnement la place du chant, de la voix, du sens , du corps et du public. Elle est régulièrement invitée par des ensembles divers (Ensemble Orchestral Contemporain, Orchestre de Chambre Chalonnais, Ensemble Op-cit...) et dirige plusieurs chœurs dans la région de Chalon sur Saône, Chœur Rencontres et ateliers vocaux Musique Pluriel notamment, dont elle assure la direction artistique depuis 2020.

La commune de Sercy accueille avec fierté la troisième date du Festival de la Pierre.

Pour Thierry PARRET, Maire de la commune, c’est une opportunité unique de dévoiler autrement le Château de Sercy (XIIème, XVème siècles), édifice classé monument historique. Cette programmation s’inscrit également les Journées Nationales de l’Architecture, du 18 au 20 octobre 2024.

QUAND et à QUELLE HEURE ?

Le dimanche 20 octobre 2024 à partir de 10h30.

OÙ ?

Rendez-vous est donné au public sur la Place du village, 71 460 SERCY.

QUEL PROGRAMME ?

Escape Game, visite commentée du château et moment convivial … la proposition

sera complète, qualitative et festive !

10h30 et 14h : Escape Game «Archi en panique»

Un escape game autour de la restauration d’une église! Pour les 15 ans et plus, groupes

de 3 à 6 personnes. Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme Sud Côte

Chalonnaise: 03 85 92 00 16

15h45 : Visite commentée sur le château de Sercy

Découvrez l’histoire fascinante du Château de Sercy à travers les récits passionnants de

son propriétaire.

17h : «On fête la pierre à Sercy»

Tout est GRATUIT et ACCESSIBLE À TOUS.

Le Château de Sercy

Le château fort de plaine de Sercy (XIIème, XVème siècles) avec son étang bordé d’arbres séculaires, se singularise par une haute tour circulaire surmontée d’un hourd (galerie de bois, une des plus anciennes de France). Édifice classé monument historique.