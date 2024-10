Un voyage d’études de 10 jours en Irlande et Angleterre pour 20 élèves de BTS Productions Animales du CFA de Fontaines.

Dans le cadre de leurs études, les élèves de BTS PA doivent présenter un projet de bout en bout. Ils auront cette année à présenter en binôme un thème sur leur voyage en Irlande et en Angleterre.

20 élèves, 12 filles et 8 garçons vont partir 10 jours en voyage d’étude du 17 au 27 octobre 2024. Ils seront accompagnés de deux enseignants du Lycée Monsieur Chopard et Madame Bernard.

Info-Chalon a rencontré les trois élèves en charge de la communication, Andréa Galoche, Emilie Raze et Antoine Bouvret.

Info-Chalon : Qu’est-ce qui vous a motivé pour choisir l’Irlande ?

Emilie : « Au départ nous avions décidé de partir à Madagascar mais on nous l’a fortement déconseillé. La région n’est pas sûre du tout. »

Andréa : « L’Irlande était notre autre choix, choix pris en commun au niveau de la classe. »

IC : Comment avez-vous préparé votre voyage ?

Andréa : « Il y a différents groupes, un qui a travaillé sur le transport, un autre pour trouver des sponsors, un pour les hébergements, un pour le planning. »

IC : et le vôtre pour la com.

Antoine : « Pour préparer les visites on était par groupe de deux. »

IC : Comment va se dérouler votre séjour sur place ? Où allez-vous être hébergés ?

Emilie : « Transport en minibus, ensuite traversée en Ferry et minibus sur place. Du 17 au 22 octobre en Irlande dans un gîte à Kells et du 23 au 27 octobre en Angleterre en gîte à Pantygelli, gîte sur une exploitation d’élevage ovin » (Kells est une localité irlandaise située dans le comté de Meath).

IC : Parlez-moi un peu du financement ?

Andréa : « Nous avons recherché et trouvé des sponsors, de même que nous avons fait des ventes de fromages Comté et Morbier de la Fruitière du plateau Arboisien et de croissants »

Une dizaine de sponsors, dont l’APE du Lycée de Fontaines, a aidé la classe de BTS dans son projet.

Dans leur périple, ils vont visiter un élevage d’escargots, des exploitations, une distillerie à Dublin, une ferme de crocodiles…

La restitution de leur voyage aura lieu en janvier 2025 au Lycée.

Pour suivre leur périple en Irlande et en Angleterre les élèves ont créé une page Instagram et une page Facebook.

Instragram : Bts.pa.en.road.trip

Facebook : Bts.pa.en.road.trip

C.Cléaux