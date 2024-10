Ouverture de l'Hôtel Bellevigne Bourgogne à Chambolle-Musigny - Un hommage épicurien au vin et à la Bourgogne

Après 18 mois de travaux, l’Hôtel Bellevigne Bourgogne a ouvre enfin à Chambolle-Musigny, avec ses 37 chambres, un restaurant de 180 couverts, un spa en préparation et une cave riche de 1 000 références. Dirigé par Laurent Fayard et sublimé par la cuisine d’Étienne Berg, alliant produits locaux et accords mets-vins raffinés, ce nouvel établissement promet une immersion complète dans l’art de vivre bourguignon.

