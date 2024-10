PROCHE-ORIENT - Gilles Platret demande une enquête pour "ingérences étrangères"

Communiqué de presse du maire de Chalon sur Saône

Ingérences étrangères hostiles

dans la vie politique française :

pour une commission d’enquête indépendante



La séquence que le massacre des Israéliens au 7 octobre 2023 a ouverte dans le sang au Proche-Orient exacerbe les influences étrangères sur le sol français. Il ne faut pas être grand clerc pour remarquer à quel point l’importation en France de la cause palestinienne, dans la rue, en milieu universitaire comme à l’Assemblée nationale, en se donnant pour but de déstabiliser un contexte politique déjà passablement fragilisé, n’a rien qui paraisse spontané.

Devant les manœuvres d’agitation que certains meneurs développent en direction d’une clientèle d’extrême-gauche qui n’en demande pas mieux, la grande question qui vient à l’esprit est celle de savoir si des Etats hostiles ne profitent pas du contexte pour pousser leurs pions sur notre sol.

À la faveur d’une importante enquête que vient de mener Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste de l’Iran et de l’islamisme, et qu’a publiée Atlantico ce jeudi, on tient un très sérieux et très documenté début de réponse. L’ombre de la République islamique d’Iran plane en effet sur une partie de la classe politique française. Ce qu’Emmanuel Razavi révèle, c’est que le Parti communiste et LFI sont, au mieux, les relais naïfs, au pire les acteurs objectifs d’un entrisme iranien particulièrement dangereux.