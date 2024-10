Ivan USAL, un fidèle de la foire de Chalon

Membre du Comité des Foires depuis 4 ans, mais aussi et surtout exposant à la foire de Chalon depuis plus de 20 ans, Ivan USAL fait un retour sur cette édition 2024 pour Infochalon

Comment s’est déroulée la foire expo cette année en termes d’affluence ?

Ivan USAL : Le millésime 2024 a été satisfaisant, mais sans plus. La fréquentation a été régulière.

Avez-vous remarqué des tendances particulières ?

Non, pas de tendances particulières. Depuis quelques années, les « prospects » [clients potentiels] ne viennent plus sur la foire pour acheter, mais pour prendre un maximum de renseignements et souvent, un rendez-vous pour avancer dans leur projet piscine ou spa. L’achat coup de cœur devient plus rare.

Avez-vous eu l’occasion de présenter de nouveaux produits ou services ? Comment ont-ils été accueillis par les visiteurs ?

Oui, nous avons présenté notre nouvelle gamme de braséros et notre service paysagiste.

Les braséros, qui se situent dans le haut de gamme, ont beaucoup plus. Les clients ont envie de se faire plaisir pour en profiter, mais aussi pour en faire profiter amis et familles.

Le service paysagiste, pour nos clients piscine et clients spa, est plutôt encourageant. Les clients sont en effet de plus en plus attentifs à cet aspect et n’hésitent plus à faire appel à un professionnel sur ce sujet.

Comment avez-vous trouvé l’organisation de la foire ? Y a-t-il des améliorations que vous aimeriez voir pour les futures éditions ?

Les prochaines foires devront s’orienter peut-être davantage vers la gastronomie pour continuer d’exister. C’est indéniable que cet espace attire du monde. L’espace habitat ne fait pas tout.

Quelles sont vos attentes pour le marché des piscines dans les mois à venir, compte tenu des retours des clients et des tendances observées à la foire ?

Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients, de leur retour. Leur satisfaction est notre priorité. Il nous faut répondre aux questions que nos clients potentiels se posent sur leur projet et les guider sur les solutions à leur apporter. La satisfaction du client sur le long terme est pour nous primordiale.

Propos recueillis par S.D