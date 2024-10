La Bourgogne - Franche-Comté sur le Salon international de l'alimentation (SIAL)

L’industrie agroalimentaire en Bourgogne-Franche-Comté représente 1 065 établissements, hors artisanat commercial, dont un quart dans l’industrie laitière, 17 800 personnes travaillant dans ce secteur générant 135 produits sous indication géographique, dont 78 % pour les vins. Cette activité valorise une grande partie des productions agricoles locales.

Consciente du rôle joué par les acteurs de l’alimentation et de l’agro-alimentaire, la Région Bourgogne-Franche-Comté est engagée à leurs côtés depuis de nombreuses années.

La Région Bourgogne - Franche-Comté apporte ainsi son soutien aux entreprises de cette filière. A ce titre, la collectivité consacre un budget de 8,6 M€ en 2024 pour financer les projets d’innovation, d’investissements, ou les besoins en trésorerie lors des phases clés de développements des entreprises. A ces crédits régionaux, s’ajoute également une enveloppe de 9,4 M€ d’aide FEADER.

Par ailleurs, l’an dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité renforcer son rôle auprès des entreprises de la filières agroalimentaires en créant BFC Participations, un fonds d’investissement qui leur est dédié. Cet outil financier est destiné à renforcer les ressources financières durables des entreprises, dans l’objectif du maintien des centres de décision en région et de la structuration des filières agroalimentaires. Les enjeux de cette création sont l’accompagnement des entreprises dans leur croissance et dans leur phase de transmission. BFC Participations est une société d’investissement dont la Région est l’unique actionnaire avec la particularité d’avoir une gouvernance mixte publique-privée. BFC Participations est dotée d’un capital initial de 3,5M€, soit une intervention dans 5 à 8 entreprises.



La présence régionale sur le SIAL s’inscrit dans le cadre du programme des actions collectives à l’international de la Région. Programme qui constitue l’un des axes fort des actions de la collectivité en faveur du développement des entreprises à l’export et qui est mis en œuvre par la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 1,2 million d’euros pour une trentaine d’opérations réparties sectoriellement (industrie, agroalimentaire, digital...) et qui bénéficient à environ 500 entreprises régionales/an.



Pour cette édition 2024, 33 entreprises régionales sont présentes sur le SIAL : 24 d’entre elles sont réunies sur le pavillon collectif organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, et soutenu financièrement par la Région Bourgogne Franche-Comté. L’inauguration de l’espace Bourgogne-Franche-Comté aura lieu le 21 octobre 2024, à partir de 10 h (hall 5A stand 063), en présence de Christian Morel, Vice-Président de la Région en charge de l'agriculture, de la viticulture et de l'agroalimentaire.

Entreprises BFC exposantes