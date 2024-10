Saint Rémy : Les enfants de l'Escale ont fait la découverte des animaux.

Lancés en septembre à l’Escale, chaque mardi c’est magie avec Léa animatrice et chaque jeudi les enfants ont pu découvrir un animal.

Tortue, lapin, chaton, agneau Ouessant, les enfants ont pu, à raison d’un animal par semaine, faire leur connaissance sous la responsabilité de Marion animatrice et Julie animatrice, propriétaire de certains animaux.

Ce jeudi 17 octobre, c’est une chèvre mâle (jeune bouc castré) d’un an et demi que les enfants ont découvert sous la pergola de l’Escale.

Avant toute chose, comme le faisait remarquer Marion, Urus, c’est son nom, présente un certain nombre d’avantages par rapport à un vrai bouc ou une chèvre. « Il est plus familier, plus affectueux et moins craintif qu'une chèvre, Il n'est pas agressif et n’a pas le comportement d’un bouc. Il est habitué et adore les enfants. »

Urus a été sauvé de l’abattoir par Julie qui est généralement la destinée des chèvres mâles.

Ces séances ne sont pas à considérer comme de la médiation animale mais plus comme une vraie découverte des animaux par les 11 enfants de 6 à 10 ans présents à l’Escale.

Léonie et Louison, en périscolaire à l'Escale, sont venues voir Urus en attendant l'arrivée de leurs parents.

Les enfants ont caressé Urus, ils lui ont donné des morceaux de carottes, du foin et même pu l’examiner de très près (cornes, tête, pattes…)

Sur une feuille reprenant les caractéristiques de l’animal, ils ont dessiné Urus. Une véritable leçon sur la vie animale en direct sur le terrain et un bon moyen pour vaincre son appréhension et ses peurs des animaux. Un travail fait par les animatrices très bénéfique à l’apprentissage des enfants au respect de la vie animale.

Pour les suivre su leClub découverte des animaux c'est : ici

Crédit Photos : Escale/C.Cléaux

C.Cléaux