ROTARY INTERNATIONAL : Ce jeudi 24 octobre douzième Journée mondiale de lutte contre la polio

Depuis 2013 la date du 24 octobre coïncide avec la Journée mondiale de lutte contre la polio. Une journée instituée par le Rotary International et ses partenaires, non seulement pour commémorer la naissance du biologiste américain Jonas Salk, inventeur du premier vaccin, mais aussi et surtout pour rappeler à toutes celles et à tous ceux qui l’ignorent encore que depuis maintenant plus de quatre décennies l’éradication de la polio a été entreprise et que le combat est enfin en passe d’être gagné.

La polio est une maladie virale, très contagieuse, qui touche plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans et qui se caractérise par une attaque du système nerveux central, pouvant provoquer en quelques heures une paralysie définitive.

A l’initiative du Rotary International

Il y a quarante-cinq ans, Clem Renouf, président 1978-1979 du Rotary International, alors qu’il lisait un magazine, a eu toute son attention attirée par un article sur l’éradication de la variole et il s’est alors demandé si le Rotary ne pouvait pas prendre la tête d’une autre croisade : l’éradication de la polio. En 1985 le Rotary International a mis en place le programme « PolioPlus », la première et la plus importante initiative de santé publique mondiale soutenue par le secteur privé. En 1988 a été créée l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP) : aux côtés du Rotary International on retrouve notamment l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF, les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), qui régissent la santé publique aux USA, rejoints dès le début du 21e siècle, entre autres, par la Fondation Bill & Mélinda Gates et l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI).

En 1988 350 000 enfants sont touchés par la polio dans 125 pays. En 1994, grâce à la vaccination, le continent américain est certifié exempt de poliovirus sauvages (c’est-à-dire de souches naturelles, par opposition aux souches atténuées du VPO), suivi en 2000 par la région du Pacifique occidental (dont la Chine), en 2002 par l’Europe, en 2014 par la région Sud-Est asiatique (dont l’Inde), et en 2020 par l’Afrique.

40 enfants atteints au Pakistan et en Afghanistan

En septembre 2024, 40 enfants sont atteints par la polio : 21 au Pakistan et 19 en Afghanistan. Il s’agit toujours du même cluster, malgré la mise en place de laboratoires d'analyses en vue de dépister dans les eaux usées la présence éventuelle de virus témoin d'une dissémination virale. Chaque année 400 millions d’enfants sont vaccinés et depuis 2021 plus d’un milliard de doses du nouveau vaccin polio 2 ont été délivrées. Bonne nouvelle, les virus dérivés d’une souche vaccinale sont en nette diminution. Trente-deux pays étaient touchés en 2023, aujourd’hui ils ne sont plus que deux : la République démocratique du Congo et le Nigéria. Depuis la découverte d’un cas en juin 2024 dans la bande de Gaza 640 000 enfants de moins de 10 enfants ont été vaccinés en septembre 2024 et une nouvelle campagne va débuter d’ici la fin de l’année.

Cinq bonnes raisons pour « En finir avec la polio »

Depuis la première campagne de vaccination aux Philippines en 1979, le Rotary et ses partenaires ont réduit le nombre de cas de polio de 99.9 %. Il ne reste donc plus que 0,1% pour « En finir avec la polio », comme l’indique la campagne mondiale lancée par le Rotary International… le 24 octobre 2023. Il existe cinq bonnes raisons d’éradiquer la maladie. Pour changer des vies : actuellement 19 millions de personnes qui auraient été sans cela paralysées peuvent marcher et 1,5 million qui seraient autrement mortes sont en vie. Pour investir dans l’avenir : si l’éradication s’arrêtait aujourd’hui, la polio pourrait rebondir et paralyser 200 000 enfants par an d’ici 2035. Pour améliorer la santé des enfants : les réseaux de surveillance de la polio et les campagnes de vaccination permettent de suivre les enfants pour d’autres problèmes de santé, comme les carences en vitamines et la rougeole, qui peuvent être traitées plus tôt. Pour réduire les coûts de santé : l’effort mondial d’éradication a déjà permis d’économiser plus de 27 milliards de dollars en frais de santé depuis 1988 et il doit permettre de ne pas dépenser 14 milliards de plus d’ici 2050. Enfin pour écrire une page d’histoire : la polio deviendra la seconde maladie humaine après la variole à être éradiquée.

Gabriel-Henri THEULOT