Les 6ème du collège Jean Vilar à l'heure des Jeux Olympiques

Le 18 octobre dernier se sont déroulées les Olympiades des 6ème du collège Jean Vilar au Stade Léo Lagrange. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 18 octobre, c'est encadrés par leurs enseignants que 175 élèves de 6ème se sont rendus au Stade Léo Lagrange, de 13 heures 30 à 16 heures 30, pour participer aux Olympiades du collège.

Ils se sont affrontés, comme le veut la tradition, au travers de quatre épreuves sportives : course de vitesse, course de haies, lancer de vortex et saut en longueur.

Animées par Olivier Gilarès, ces Olympiades des 6ème se sont terminées par une course de relais inédite de 12 x 33 m à laquelle participaient 84 élèves réunis sur la piste d'athlétisme de l'Entente Chalonnaise Athlétisme (ECA), comme nous l'indique Ludivine Sparta, professeur d'EPS.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati