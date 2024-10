Le thème du parterre 2025 de la Tour du Doyenné est connu

L'information a été donnée par Gilles Platret et Evelyne Lefèbvre ce samedi matin, l'occasion de l'inauguration de l'exposition de la Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon sur Saône. Pour célébrer le 150 e anniversaire de la Société des sciences naturelles, le maire a annoncé que le fameux parterre de la Tour du Doyenné sera aux couleurs de l'association chalonnaise. Un joli symbole pour un anniversaire pas comme les autres. Rappelons le que le Club Alpin Chalon fêtera aussi son 150e anniversaire et différents événements devraient être organsisés conjointement par les deux associations, histoire de marquer le coup.

L.G