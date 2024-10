2A Automobiles et l'Agence Automobilière ont pris leurs nouveaux quartiers à Châtenoy en Bresse

A 23 ans, Aleksander Anciaux poursuit sa belle aventure professionnelle. Ce professionnel de l'automobile qui a fait ses armes au sein du groupe SUMA Audi, vole de ses propres ailes depuis de nombreuses années, malgré son jeune âge. Patron de 2 A Automobiles, entreprise installée à l'origine à Saint-Loup de Varennes, il a repris récemment l'Agence Automobilière qui était implantée à Châtenoy le Royal. Compte-tenu de la fusion des deux entités, c'est un garage flambant neuf qui a pris place à Châtenoy en Bresse, 13 allée Robert Baudoin.

Un transfert d'activité qui mérite bien un clin d'oeil sur info-chalon.com, avec une équipe bien dynamique pour tous vos achats et revente de véhicules. L'entreprise propose toutes les marques, pour tous les budgets. "De 4000 à 110 000 euros" annonce avec une fierté de chef d'entreprise Aleksander.

L'entreprise est ouverte du lundi au vendredi de 9H30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi uniquement su rendez-vous. Sur le parc, ce sont pas moins de 60 véhicules disponibles auxquels s'ajoutent une quarantaine de véhicules à la demande. S'adressant quasi exclusivement à une clientèle locale, 2A Automobiles et l'Agence Automobilière propose une gamme de véhicules remis en état et prêts à répondre à vos budgets de véhicules d'occasion. Téléphone : 03 85 97 90 27

Laurent GUILLAUMÉ