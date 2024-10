AVIS DE DECES - Madame Odette PETIOT née JOBLOT

MERCUREY - BUXY - LUZINAY (38) - SANTENAY (21) - DIJON (21)



Françoise et Serge ESSON,

Jean-Claude et Béatrice,

Dominique et Claudine PETIOT,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

l'ensemble de la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette PETIOT

née JOBLOT

survenu le 21 octobre 2024

à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 25 octobre 2024 à 15 heures en l'église de Saint-Symphorien de Touches.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.