RIKKSEN inaugure sa nouvelle usine 4.0 sur SaôneOr et le Grand Chalon

Dotée de technologies 4.0, le site installé sur 1,7 ha accueille déjà 25 collaborateurs spécialisés dans la production d’accessoires d’étanchéité et de dispositifs de sécurité contre les chutes en hauteur.

Un nouveau site industriel 4.0 pour SaôneOr

Pour répondre à sa forte expansion, RIKKSEN situé initialement rue Pierre Cot à Chalon-sur-Saône, a investi dans un nouveau site industriel de 8000 m² d’usine et d’entrepôt, complété par 600 m² de bureaux. Sur une parcelle de 1.72 hectares, il se trouve aujourd’hui rue du Lieutenant Putier sur la zone industrielle du Grand Chalon SaôneOr, à Virey-le- Grand. Le bâtiment dispose par ailleurs d’importantes possibilités d’extension.

Sous l’égide de l’architecte Sébastien Lissot de l’agence L&L Architecture, le chantier fait largement appel aux compétences du groupe SOPREMA, notamment pour les lots majeurs que sont la charpente métallique (PL MAÎTRE), le clos et couvert (SOPREMA Dijon) ou encore la partie photovoltaïque (SOPRASOLAR) et la serrurerie (METALARC). Des entreprises régionales ont principalement été mobilisées pour la construction du reste de l’ensemble.

Pensée pour être à la pointe des nouvelles technologies, la future usine se veut répondre à des objectifs non dissimulés de performance industrielle et de confort rendus possibles grâce à un investissement total de 11,5 millions d’euros HT : 8,5 millions d’euros de SOPREMA pour le bâti et 3 millions d’euros de RIKKSEN pour l’acquisition de nouvelles machines-outils et des process.

Composée d’une usine de production, d’un entrepôt, de bureaux, de vestiaires et d’un espace d’exposition, l’usine accueillera des outils 4.0 de grande qualité dont une ligne de production de cintrage, un laser fibre, un laser tôle, une scie automatique, une ligne de déroulage et une ligne de profilage entièrement automatisée. Du fait de ces investissements réalisés, RIKKSEN aura désormais la maîtrise complète de sa production, de la conception à la fabrication jusqu’à la distribution des produits.

Une attention particulière porté au respect de l’environnement et au confort des salariés

Conçue pour être autonome énergétiquement, la toiture est intégralement couverte par des panneaux photovoltaïques en capacité de produire 540 kVAc sur les 230 kVAc dont les outils de production auront besoin pour fonctionner à puissance maximale. D’abord réinjecté dans le réseau, le surplus sera à terme stocké dans un local batterie. Le bâtiment est également équipé de lanterneaux permettant de maximiser l’utilisation de la lumière naturelle, ainsi que des capteurs intelligents ajustant l’éclairage en fonction des conditions extérieures.

Pour allier respect de l’environnement et confort des salariés, un accent conséquent a été mis sur l’isolation thermique et phonique de la toiture et des façades. Pour diminuer la consommation énergétique du site et optimiser les conditions de vie au travail, l’éclairage naturel a aussi été privilégié. Enfin, un bassin d’orage et rétention d’eau a été aménagé sous l’égide d’un projet paysager pour améliorer l’environnement de travail et de pause des salariés.

Une entreprise locale en plein essor

Dès 2018, RIKKSEN s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs de sécurité pour les toitures, ainsi que d’accessoires de couverture et d’étanchéité. Fort de son partenariat avec SOPREMA, leader mondial de l’étanchéité,

RIKKSEN a connu une croissance rapide, avec un chiffre d’affaires atteignant 4.5 millions d’euros en 2023.RIKKSEN emploie actuellement 25 personnes dans ses nouvelles installations, soit déjà 8 de plus que sur son ancien site.

Avec une production optimisée et de nouvelles capacités d’automatisation, la société prévoit de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2028, générant ainsi de nouvelles opportunités d’emploi.

L’inauguration de cette usine marque un tournant décisif pour RIKKSEN, qui s’impose comme un acteur clé dans la fabrication de dispositifs de sécurité pour les toitures. Avec un engagement fort pour l’innovation et l’éco responsabilité, l’entreprise est prête à relever les défis de demain et à poursuivre sa croissance sur le marché national et international.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon : “L’inauguration de cette nouvelle usine 4.0 de Rikksen sur SaôneOr témoigne de la capacité de notre territoire à accompagner ses entreprises locales en leur offrant les meilleures conditions de développement possibles. Au vu des technologies dont elle sera dotée, cette usine se veut au rendez-vous des transitions environnementales, digitales et d’attractivité dont l’industrie est aujourd’hui porteuse”.