AVIS DE DECES - Monsieur Pierre BUVOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Audrey et Viktor, ses enfants ;

Marie-Claire, sa maman ;

Evelyne et Anne, ses sœurs ;

Raphaël, Mouna, Nicolas, Lucille, Clarence,

ses neveux et nièces ;

Josette sa marraine et Albert,

ainsi que toute sa famille et ses proches,

ont la peine de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BUVOT

survenu le 21 octobre 2024,

à l'âge de 61 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 29 octobre 2024 à 11h15 au crématorium de Crissey.