La ville de Châtenoy le Royal a récompensé 28 lauréats au concours du fleurissement.

Le prix du fleurissement est un gage de qualité de vie décerné par les villes et communes. Sur la Saône et Loire, elles sont peu nombreuses les municipalités à récompenser leurs habitants pour la qualité et la beauté de leur habitation ou balcon.

Châtenoy le Royal distribue depuis un certain nombre d’années une récompense aux habitants qui participent au concours du fleurissement de leur habitation, cour, jardin et même balcon.

Un jury composé d’élus, de personnes des services des espaces verts, fait le tour de la ville et passe regarder, noter les aménagements floraux chez les châtenoyens inscrits à ce concours.

Cette année, ils étaient 28 récipiendaires à avoir été primés et conviés à la réception de remise des récompenses.

Monsieur le maire Vincent Bergeret était, pour cette cérémonie, entouré de Marie Mercier sénatrice, Françoise Vaillant conseillère départementale, Stéphane Vassal directeur de Jardiland, Bruno Cottier responsable des espaces verts de la ville de Chalon sur Saône, Lauriane Tessiaut et Christophe Josserand responsables des agents des espaces verts de Châtenoy, François Boissier responsable des services techniques, Guy Delamorinière et d’adjoints de la ville. Il a tenu à féliciter tous les participants pour l’effort important apporté afin de rendre la commune agréable à vivre et dans son discours il a mentionné et remercié les différents partenaires pour les produits offerts aux participants.

Roland Bertin 1er adjoint a annoncé les résultats, chaque participant s’est vu remettre une composition florale, un bon d’achat de chez Jardiland, un pot de miel de l’apiculteur local Feillet père et fils, un sac de terreau (livré par les services des espaces verts directement chez les participants) et bien évidemment le diplôme.

Après la remise des récompenses, Marie Mercier a pris la parole juste pour dire quelques mots : « Je suis heureuse, moi qui rêvais d’avoir un parc animalier à Châtenoy ; eh bien il est là, juste à côté avec l’éco-pâturage, dans le stade Guénot… ».

Le Concours des Maisons Fleuries est ouvert gratuitement à tous les habitants de la commune. Il comporte plusieurs catégories. Une fiche d’inscription est à disposition chaque année et à déposer dans le courant du mois de juillet en mairie.

C.Cléaux