AVIS DE DECES - Monsieur Bernard DONZEL

FRAGNES-LA LOYÈRE



Rose et Alain Tollard,

sa sœur et son beau-frère ;

Michel, son frère ;

Maurice et Cécile, son frère et sa belle sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard DONZEL

Ancien Président du Tennis-Club Verralia de chalon.

survenu la veille de ses 73 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 31 octobre, à 10h30, au centre funéraire, 115 Av Boucicaut de Chalon.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.