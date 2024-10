AVIS DE DECES - Monsieur Christophe PARIZOT

CHALON-SUR-SAÔNE - SIMANDRE - SAINT-AMOUR - MONTAGNY-PRÈS-LOUHANS - RÉQUISTA (12)



Dylan, son fils ;

Maryse et Jean-Paul, ses parents ;

Anne et Valérie, ses sœurs ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe PARIZOT

survenu à l'âge de 56 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 4 novembre, à 9h30, au crématorium de Crissey.

Christophe repose au centre funéraire du Louhannais, 16 Rue du guidon à Louhans.

La famille remercie le service oncologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour ses bons soins.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.