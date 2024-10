Ambiance Halloween pour la "Nuit de la grimpe" organisée par "Les Lézards au Soleil" de Champforgeuil.

Vampires et monstres sur le mur d’escalade pour la 3ème édition de la "Nuit de la grimpe" organisée par le club d’escalade "Les Lézards au Soleil" ce vendredi 25 octobre.

C’est dans un gymnase bondé que la "Nuit de la grimpe" s’est déroulée sous le signe d’Halloween. Il n’était pas rare de croiser un vampire, un monstre ou une sorcière au milieu des participants. C’était peut-être la raison pour laquelle aguerris ou amateurs, déguisés ou non, chacun se pressait pour escalader le mur ! La grimpe en toute sécurité se faisait sous la surveillance et les conseils des membres du club.

Une très forte fréquentation pour cette belle soirée de détente et de convivialité avec 200 visiteurs dont 150 grimpeurs. Tous les murs, du baby aux grandes parois, étaient pris d’assaut. Les grimpeurs étaient équipés d’un bracelet fluorescent.

Convivialité et plaisir étaient les maîtres mots de cette soirée d’escalade.

Madame le maire Annie Sassignol, Alain Gaudray conseiller départemental et Bénédicte Sassignol présidente de l’association sous l’arche d’entrée de la structure gonflable mise à disposition des enfants pour leur plus grande joie.

Les moins téméraires attendaient sagement, regardant grimper leurs enfants ou leur conjoint ou tout simplement profitaient de la petite restauration tenue par les bénévoles.

Une animation à Champforgeuil qui prend de plus en plus d’ampleur tant elle est unique en son genre et géniale comme nous l’a confié un visiteur.

C.Cléaux