Le retour en images avec Info Chalon

Malheureusement, les givrotins et les cheillais n’ont pas réussi à décrocher les trois points.

Tandis que le match a été serré pendant toute la première mi-temps (score 3-3 à la mi-temps), les joueurs ont fait une grosse frayeur à leurs supporters en début de seconde période avec un redémarrage catastrophique qui leur a coûté d’être menés au bout de 10 minutes (3 à 22).

« Nous avons eu une réaction d'orgueil, on a pilonné leur paquet d'avants et on a mis la main sur le ballon avec une grosse réaction de nos avants pour aller chercher le match nul à la fin. La semaine prochaine, nous nous déplaçons chez le leader Baume-les-Dames ; nous attendons une grosse réaction, il faut qu'on récupère nos deux points perdus à la maison. » a confié Jonathan Guénard à la suite de ce match nul.

Malheureusent, le RGC n'a pas su réagir comme prévu ce dimanche contre l'US Baumoise Rugby : ils essuient une défaite à l'extérieur. (Score : 15 à 12)

La route est encore longue pour les RGC cette saison : le club vous donne rendez-vous le dimanche 10 novembre à Givry contre le RC Morez Haut Jura.

Les rugbymen de la Vallée des Vaux vont avoir besoin de tous leurs supporters pour venir les soutenir et les aider à renouer avec la victoire.

Amandine CERRONE.