Bibliothèque Virey-le-Grand : retour en images sur la seconde édition de l’exposition « Les talents Virois »

Pour la seconde année consécutive, les artistes de la commune viroise ont eu la chance de pouvoir exposer leur travail artistique au sein de la salle des fêtes Marcel Pagnol.

Peintures, photos, bijoux ou encore art amérindien ont été présentés par leurs créateurs pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Un public venu en nombre puisque ce sont plus de 300 visiteurs qui ont passé la porte de la salle des fêtes communale pour le plus grand plaisir des organisatrices : Anne-Marie Gressard et Odile Janssens, responsables de la bibliothèque ludothèque municipale de Virey-le-Grand.

« Nous espérons que cette animation culturelle continue au fil des années » ont-elles témoigné à Info Chalon.



Amandine CERRONE.