Le restaurant ‘Chez Nanou’ sera ouvert ce vendredi 1er novembre

Cet été, les ‘Nanou’ ont pris leurs quartiers dans un joli restaurant à La Chaux (71), 9 place de la mairie où ils proposent une « cuisine de grand-mère avec une touche de modernité ». Des plats savoureux sont à déguster du lundi au samedi midi, samedi soir et vendredi soir. Cet établissement de restauration compte 34 couverts et une terrasse très agréable lorsque les beaux jours le permettent.

Issus des métiers de bouche, Anne et Maurice ont eu un réel coup de foudre pour ce lieu. Ayant séjourné dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, ce sont des accents du sud qu’ils ont ramenés dans leurs valises et qui viennent faire pétiller les saveurs de la cuisine de Nanou qu’elle veut ‘authentique’. Au menu : "simplicité, convivialité et bonne table !"

SBR - Photos transmises Anne Dusset pour publication.