AVIS DE DECES - Madame Denise CHALUMEAU née BOIVIN

SAINT-BONNET-EN-BRESSE - SASSENAY - GERGY - VARENNES-LE-GRAND



Michel (†), son fils ;

Chantal et Joël (†) Présumey, sa fille ;

Marina Présumey,

Magalie et Christophe Bonnot, ses petits-enfants ;

Logan, Anaïs, Tom et Enzo,

ses arrière-petits-enfants ;

Annie et Gérard, ses neveux ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise CHALUMEAU

née BOIVIN

survenu à l'aube de sa 97e année.

Ses obsèques religieuses auront lieu le lundi 4 novembre 2024 à 11 heures, en l'église de Saint-Bonnet-en-Bresse.

Denise repose au funérarium de Saint-Martin-en-Bresse.

Vous pourrez venir vous recueillir à partir du vendredi 1er novembre 2024.

Pas de plaques.

La famille remercie les infirmières à domicile de Mervans, ainsi que le personnel de l'EHPAD La Mervandelle de Mervans.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Bernard CHALUMEAU

son époux, décédé le 10 mai 2024 ;

Michel CHALUMEAU

son fils, décédé en 2023 ;

Joël PRESUMEY

son gendre, décédé en 2023.