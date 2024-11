Assemblée Générale du boulodrome : Une équipe en place très compétente !

Une association qui vit bien avec de nombreux concours programmés !

Jeudi 31 Octobre à partir de 18 heures 15, dans le boulodrome du Grand Chalon, situé Rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, se tenait l’Assemblée Générale de l’Association du Boulodrome qui recense des sociétés de pétanque et de boule Lyonnaise.

Face à une trentaine de personnes constituées de Présidents de club de Chalon et du bassin chalonnais, la tribune était composée de gauche à droite par Michel Gandin (Trésorier), Daniel Veau (Secrétaire), Dominique Melin, Vice-présidente au Grand chalon en charge des sports, Karine Fontaine (Présidente) et Patrick Chevaux (Membre du bureau).

Une séance qui commençait par une minute de silence en mémoire Christian Labille décédé au cours de l’année.

S’en suivait le rapport moral de la Présidente : « Les membres du bureau souhaitent la bienvenue à toutes les personnes présentes et à madame Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des sports. En tant que Présidente, je suis très heureuse de pouvoir réaliser cette Assemblée Générale avec vous dans cette salle car comme vous le savez désormais, les escaliers sont à nouveau accessibles au public. Je tiens à vous signaler que le jeudi 7 novembre 2024, le boulodrome sera réservé par la société RZ Events Radnic, toute la journée, ainsi que le jeudi 13 février 2025 pour le concours international Franco/Suisse de lyonnaise organisée par la Boule Saint Jean ainsi que le mardi 18 février 2025 à nouveau pour un concours de lyonnaise organisé par les Cheminots.

Cette année, nous avons mis en place des états des lieux avant et après la location du boulodrome. Nous serons très exigeants cette année sur le rendu du boulodrome propre, c’est pour cela que nous avons baissé la caution du nettoyage. En ce qui concerne l’arrosage des terrains, les terrains de lyonnaises seront arrosés deux fois par semaine, le lundi et jeudi et concernant la pétanque un badge a été mis à disposition de Monsieur Bouvet qui est responsable de l’arrosage des terrains tous les jours le matin et non pas à 14 heures quand tout le monde arrive.

Pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements au Grand Chalon pour avoir mis cette casquette extérieure ainsi que programmé en 2025 un local à poubelle. Remerciements également à la ville de Chalon-sur-Saône pour la subvention qui nous est accordée ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont œuvré quotidiennement au bon fonctionnement de l’association ! ».

Bilan sportif de la saison 2023-2024 était rédigé par le Secrétaire : « L’association compte cette année 245 membres dont 205 hommes (17 de plus que l’année dernière), 28 femmes (6 de plus que l’année dernière), 2 jeunes et 3 personnes en situation de handicap. De plus, nous avons cette année très vite rempli notre calendrier de la saison : nous comptons 12 week-ends de pétanque, 3 week-ends, 4 jeudi et 1 mardi pour la boule lyonnaise, 2 concours de pétanque en jours fériés le 1er novembre et le 11 novembre et 1 concours nocturne organisé par le FC Chalon le 7 mars 2025. Nous avons fait quelques investissements sous le bar et en achats divers pour un montant de 1513,20 euros. Pour cette nouvelle année, nous travaillons toujours avec Madame Corinne Bonnot que tout le monde connait bien. Sachez que les cartes de membre se font tous les jours où le boulodrome est ouvert et le prix reste inchangé à 22 euros. Pour jouer dans le boulodrome il est toujours nécessaire d’avoir sa licence de pétanque ou de lyonnaise en cours de validité et je rappelle à tous qu’il est strictement interdit de cuisiner dans le boulodrome. Je vous remercie ! ».

Quant au bilan présenté par Michel Gandin, il termine l’exercice 2024 en excédant,

Examiné par des commissaires aux comptes, il était voté à l’unanimité!

Après les questions diverses, la parole était donné à Dominique Melin (extraits du discours): « Je suis ravie votre Assemblée Générale avec autant de monde car cela fait longtemps que je n’avais pas vu cela. C’est agréable d’échanger avec vous tous sans animosité et cela est déjà un bon point. Je voulais aussi remercier l’équipe qui est ne place pour tout le travail qui est fait […] Je vais tout faire aussi pour que vous trouviez un certain confort et que vous puissiez pratiquer du mieux possible vos activités que ce soit la pétanque ou la boule lyonnaise. Pour revenir sur certaines de vos revendications (extension du boulodrome, apport de cailloux pour terrain de pétanque, écran multimédia), moi je vais déjà poser la question pour voir le coût [...] Je vous rappelle qu’il va déjà y avoir l’étanchéité du toit du boulodrome qui va faire l’objet d’un regard avec un budget pour 2025 qui est assez important [...] Je vous remercie ! ».

Les ordres du jour ayant été épuisés, la Présidente levait la séance à 19 heures et invitait tout le monde au pot de l’amitié.

