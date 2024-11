Le Colisée reconfiguré en version championnat de France de judo

Malgré les apparences, la salle du Colisée est bien une salle omnisports. On en veut pour preuve, l'accueil ces samedi et dimanche des Championnats de France de judo seniors 1ere Division, soit l'élite du judo français. Entre les membres de la Ligue régionale de judo, ceux du Comité départemental et ceux de la Fédération nationale, ce sont près de 200 bénévoles qui sont mobilisés depuis quelques jours afin de préparer au mieux cette compétition majeure.

Les temps forts du week-end

Samedi 2 novembre :

- Catégories féminines : -48 kg, -52kg, -57kg

- Catégories masculines : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg

- Début des compétitions : 9h30

Dimanche 3 novembre :

- Catégories féminines : -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

- Catégories masculines : -90kg, -100kg, +100kg

- Début des compétitions à 9h30

Billetterie et informations pratiques

Entrée - 12 euros par jour de compétition - 8 euros pour les - 12 ans et gratuit pour les - 4 ans.

Les billets pour assister au championnat de France Individuel de Judo 2024 sont disponibles en ligne sur le lien suivant :

Billetterie : Championnat de France individuel 1ère division 2024 - Billetweb

Photo Ligue régionale de judo