AVIS DE DECES - Monsieur Auguste CLEMENT

CHALON-SUR-SAÔNE



Gyslaine CLEMENT, son épouse ;

Chantal et Dominique,

Hervé et Pascale, Patrick (†), Éric et Nicole,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Auguste CLEMENT

survenu le 25 octobre 2024

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mardi 5 novembre 2024 à 11h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.