Monstres, araignées, sorcières ont hanté la "Maison des Loisirs" de Champforgeuil.

Fêter Halloween reste un moment très prisé par les enfants de tous les âges, on pourrait presque dire comme dans la chanson de 3 à 77 ans, tellement le plaisir est grand de les voir jouer le jeu en se déguisant. Cette journée, voire cette soirée, se prépare plusieurs jours à l’avance et le jour J, tout est prêt pour accueillir parents, grands-parents dans le noir ou la pénombre, il fallait se frayer un chemin entre les toiles d’araignées et tous ces petits monstres, Dracula et sorcières.

Cette après-midi de fête marquait aussi la fin des vacances de la Toussaint pour les enfants, c’était le moment d’en profiter un maximum avec les animatrices et les animateurs de la MDL.

Courir après les monstres ou les sorcières, ça épuise et surtout ça donne faim, un bon goûter vite mangé et hop tout le monde repart jouer.

C’était un vrai bonheur pour ces enfants d’avoir pu profiter de cette animation d’Halloween et de toutes les autres concoctées par les membres encadrants de la MDL de Champforgeuil.

Pas de temps à perdre pour l’ensemble des animatrices et animateurs, Noël se profile déjà dans le calendrier et les retrouvailles avec les petits et les grands à la "Maison des Loisirs".

C.Cléaux