A Villeneuve sur Yonne, la Maison Dosnon créée en 1920 a offert une nouvelle vie à François de Charon

Il faut pousser la lourde porte en bois pour pénétrer dans les locaux historiques de la Maison Dosnon à Villeneuvesur- Yonne. Un tintement de clochette plus tard, François de Charon nous accueille au coeur de la Maison Dosnon qu’il a rachetée il y a un an au couple historique de l’enseigne. Rien ne l’y prédestinait. Evoluant dans les domaines de la technologie, la data et le digital marketing, il n’aurait jamais parié devenir apiculteur récoltant. Lorsqu’il apprend que l’entreprise dont il achète les pains d’épice depuis 20 ans est en vente, il décide de saisir sa chance et de changer de vie. Cinq inondations, un incendie et un cambriolage n’auront pas entamé la détermination de l’ex-Parisien installé désormais dans l’Yonne pour reprendre l’établissement connu pour ses pains d’épices et ses miels, créé en 1920. Et qu’il compte bien faire perdurer. François De Charon met ses compétences au service de la marque en changeant l’identité visuelle. Fini les grosses abeilles illustrées au profit d’un style plus épuré. A l’image de l’apiculture d’aujourd’hui, dont les abeilles se raréfient. Un phénomène sur lequel il veut alerter. C’est ainsi qu’il met en place des visites pour les groupes pour leur présenter l’apiculture et les dangers qui la guettent. L’objectif ? Répondre à toutes les questions. « Je cherche des consommateurs militants. Ils n’ont pas tous les éléments en rentrant, mais quand ils ressortent de la boutique, ils ont conscience du problème. »



Une volonté de changer les habitudes et d’agir concrètement

Dans la boutique, le miel vendu est produit dans un rayon de 15 kilomètres. Si le pain d’épices s’exporte désormais à l’international, le miel, de plus en plus rare, est réservé aux locaux.

L’emménagement de François dans Yonne l’incite à pousser les touristes de passage à consommer mieux et à réduire les emballages de leurs produits. Il travaille en parallèle avec les étudiants de l’Université de Bourgogne pour élaborer des nouveaux emballages entièrement en matière naturelle que la Région Bourgogne-Franche-Comté finance à 70%. Défenseur des savoir-faire mais aussi de son territoire, François de Charon n’hésite pas à participer à des événements pour promouvoir la région et inviter d’autres à s’y installer. « La Bourgogne-Franche-Comté, c’est ma région préférée. L’Yonne gagne à être connue et si je peux contribuer à renforcer cette attractivité, je le ferais. Je privilégie toujours les contacts locaux et régionaux dès que j’en ai la possibilité. »

Le chef d’entreprise ne compte pas s’arrêter à l’Yonne, il espère développer d’autres boutiques dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Ses yeux pétillent, rien qu’à l’idée des nombreux défis qui l’attendent et qu’il compte bien relever.



Maison Dosnon

10 rue du collège

89500 Villeneuve-sur-Yonne

Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h15 puis de 13h30 à 18h et le vendredi de 13h30 à 18h.

Commande : 03 86 87 17 64 - [email protected]

Source Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté