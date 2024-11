AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse MUTHELET née REGNAULT

FRAGNES-LA LOYÈRE



Agnès et Michel BONNOTTE, Pascal MUTHELET,

Claude et Véronique MUTHELET, ses enfants ;

Nicolas, Hélène et Emilie,

ses petits-enfants ;

Lucas, Matthieu, Capucine,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse MUTHELET

née REGNAULT

survenu le 4 novembre 2024, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 8 novembre 2024, à 14h30, en l'église de Fragnes-la-Loyère.

La famille remercie les soignants du Centre Hospitalier de Chalon, ainsi que les aides à domicile pour leurs bons soins.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.