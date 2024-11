L’Asprenaut fête ses 60 ans d’existence

Mise à l’honneur de cette association sportive qui a vu le jour en 1964 à Chalon-sur-Saône. Le photoreportage info-chalon.com

Mardi 5 novembre, à partir de 18h30, dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée réception de l’association sportive de l’Asprenaut à l'occasion des 60 ans de ce club de plongée.

Créé en 1964 et comptant 6 membres, ce club a prospéré au fil des années pour compter désormais 157 adhérents âgés de 8 à 81 ans, qui continuent de prospecter au fond des mers, des océans, des lacs… tout en respectant l’environnement, la biodiversité, l’archéologie et les animaux marins.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, de Pierre Carlot, 9e adjoint en charge des sports, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Christophe Zanella, Président de l’Asprenaut, de Pierre Ravet et Marguerite Martin (co-fondateurs de l’association en 1964), d’Emmanuel Dumont, Président du motonautisme chalonnais … et de nombreux adhérents de l’association.

Extraits du discours de Christophe Zanella : « Tout d’abord, je vous remercie Monsieur le Maire au nom de l’Asprenaut de nous accueillir et de mettre en valeur nos soixante ans. Ce sont 6 décennies que l’on vient de traverser ! Je remercie également vos services qui ont œuvré brillamment pour cette soirée se passe rapidement et dans les meilleurs conditions. Je remercie également et c’est une vraie fierté que de vous avoir ce soir Messieurs / Dames, tous les anciens adhérents qui nous ont fait plaisir de venir voir l’évolution du club et de venir passer un petit moment avec nous et en même temps voir l’héritage de ce que vous nous avez cédé. Enfin, je vous remercie toutes et tous chers adhérents d’être là ce soir pour partager un des moments de ces 60 ans. Le club est né en 1964 avec une petite poignée d’adhérents 6 / 7 pas plus, qui ont créé ce beau club, des femmes et des hommes, passionnés de plongée qui ont lancé ce mouvement qui s’est développé au fur et à mesure des années à travers de multiples activités : On a parlé de l’archéo, on a parlé de la plongée subaquatique mais aujourd’hui, ce sont plusieurs activités qui sont au sein de l’Asprenaut à travers l’apnée, à travers le PSP, l’archéologie, la bio, le juridique, les jeunes… tout un tas d’activités qui nous permet de vivre et de pouvoir développer nos activités favorites qui sont nos activités subaquatiques. Donc bravo à tous, à ses référents à ses membres qui œuvrent en permanence pour développer nos activités et qui nous permettent de progresser et de participer à des sorties et des différentes animations autour de ces activités nautiques. L’Asprenaut, c’est aussi un rayonnement local avec la descente de la Saône qui est le point le plus médiatique, on va dire, tous les ans, au 1er janvier, à 10/11 heures du matin descendre la Saône quand il ne fait que quelques degrés dehors et que quelques degrés dans l’eau, c’est très sympa et finir autour d’un petit vin chaud avec nos élus qui viennent nous féliciter et lancer l’année sportive, c’est toujours très agréable. Il y également le lancement du feu d’artifice du 14 juillet ou on prend un malin plaisir à descendre la Saône avec nos flambeaux […] Je passe les autres activités, le carnaval, le forum, la fête du port … tout un tas d’activités où on essaie de rayonner et de porter haut les couleurs de notre club […] Le club a su au travers de ces décennies relever tous ces défis de sécurité, s’adapter, communiquer, grâce à tout le monde et il continuera […] En conclusion, je dirais que l’on est dans cette année des 60 ans dans le cadre de plusieurs manifestations, cela à commencer le 12 octobre à la salle des Charreaux par une soirée festive, cela continue ce soir avec cette réception organisée par la mairie et cela continue samedi avec Longitude 181 dans le cadre de la journée mondiale et qui intervient par une conférence et le soir une pièce de théâtre [...] Notre souhait en rentrant dans cette année des océans, c’est de relancer d’autres activités chaque année et de faire que le club mette en valeur ou mette une animation en place dans le but de la biodiversité, du sauvetage des océans et des animaux marins. Merci à toutes et à tous et vive l’Asprenaut ! ».

Clin d’œil aux co-fondateurs de l’Asprenaut : Pierre Ravet et Marguerite Martin (âgée de 100 ans).

