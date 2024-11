Signature de l'accord de coopération pour le développement de la filière fluviale en Bourgogne-Franche-Comté

Le mardi 5 novembre 2024, à Dijon, un accord a été signé entre l’État, la Région Bourgogne - Franche-Comté et Voies navigables de France (VNF) pour renforcer la filière fluviale et la gestion des ressources en eau. Signé par Paul Mourier, préfet de la région, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, et Cécile Avezard, directrice générale de VNF, cet accord marque un engagement fort pour soutenir et développer le potentiel économique, écologique et touristique des voies d'eau de la région.



Un accord pour une gestion durable et un réseau fluvial renforcé

Cet accord résulte d’une collaboration entre les partenaires pour adapter la gestion des ressources en eau aux défis climatiques actuels, intégrant également les projets du Contrat de Plan État-Région (CPER) et du volet fluvial du Plan Rhône-Saône. Avec ses 1 300 kilomètres de voies navigables, la Bourgogne - Franche-Comté dispose d’un patrimoine hydraulique stratégique pour le transport, le tourisme et la gestion de l'eau.



Sept axes d’action pour le développement fluvial

1. Gestion de l’eau : Ce premier axe vise à réhabiliter et à sécuriser les infrastructures hydrauliques de la région, essentielles pour l’approvisionnement en eau face aux périodes de sécheresse et aux inondations accrues dues au changement climatique.

Quelques exemples d’actions de réhabilitation co-financées :

• Barrage-réservoir de Panthier (21) : 15 M€

• Travaux pour réduire les fuites sur les canaux de Bourgogne (21/89) et du Centre (71) : 3.2 M€.



2. Transport fluvial : Soutenir le transport fluvial, mode de transport écologique et économe en énergie, fait partie des priorités. Des projets de modernisation, comme la téléconduite des écluses de l’Yonne, visent à réduire les émissions de CO2 et à optimiser les capacités de fret de la région. Par exemple, lancement d’une étude sur les retombées économiques des ports de Pagny, Chalon-sur-Saône et Mâcon (71).



3. Aménagement touristique : Le développement des infrastructures pour accueillir les plaisanciers et les touristes, notamment des bornes de recharge électrique pour bateaux, renforce l'attractivité des canaux et des rivières en proposant des expériences immersives et durables dans les paysages naturels de la région. Un travail partenarial est en voie d'achèvement pour le canal du Rhône au Rhin (Vallée du Doubs), d'autres s'engagent pour la Petite et la Grande Saône. Trois chartes sont également en cours de réalisation sur le canal de Bourgogne. Ces destinations, à fort potentiel, permettent un tourisme «slow», au cœur de paysages naturels, pour des expériences alliant proximité, évasions et séjours itinérants.

4. Préservation de l’environnement : Une série d'actions pour lutter contre les plantes invasives et améliorer la biodiversité dans les milieux aquatiques est prévue. Des initiatives comme l'installation de passes à poissons visent à restaurer les habitats et à soutenir la faune et la flore locales.



5. Transition énergétique : Encourager l'utilisation d’énergies renouvelables et réduire l'empreinte énergétique des infrastructures fluviales sont au cœur de cet axe, avec des mesures pour verdir la flotte et optimiser la consommation énergétique des bâtiments.



6. Préservation du patrimoine fluvial : L’accord prévoit une cartographie des sites historiques et un programme d’entretien pour valoriser ce patrimoine et le rendre plus accessible aux visiteurs. Cela permettra de dynamiser le tourisme autour de l’histoire des voies d’eau.



7. Formation professionnelle : Enfin, l’accord s’engage à promouvoir les métiers du fluvial auprès des jeunes et des professionnels, en renforçant la formation et l’attractivité des carrières dans ce secteur clé pour le développement régional.



Une gouvernance partagée pour une gestion efficace

L’accord instaure une gouvernance partagée, permettant aux partenaires d’assurer une gestion plus efficace et cohérente des ressources et des infrastructures fluviales. La signature du CPER 2023-2027, complétée par un avenant « mobilité » fluvial et portuaire avec une enveloppe de 90 millions d’euros, renforce cet engagement tripartite pour moderniser et dynamiser le réseau navigable.



Un partenariat fondé sur une collaboration durable

Depuis 2013, VNF et la Région Bourgogne-Franche-Comté ont conclu divers accords et partenariats autour du fluvial, notamment avec la convention-cadre de 2017 à 2021 et le plan de relance de 2021 à 2023. Cet accord, fruit de mois de collaboration initiés en mars 2023, incarne la volonté des signataires de développer durablement la filière fluviale de la région jusqu’en 2028, en maximisant ses retombées économiques, environnementales et touristiques.

Les données clés du réseau fluvial en Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté dispose de 1 300 km de voies navigables :

- 1 050 km de canaux à petit gabarit pour la plaisance touristique, exploités de manière saisonnière (ex : canaux de Bourgogne, Nivernais, Rhône au Rhin).

- 250 km de rivières à grand gabarit (Yonne et Grande Saône), adaptés au fret, aux croisières et à la plaisance.



Gestion hydraulique : Le réseau inclut 28 barrages réservoirs pour alimenter les canaux, ainsi que 67 barrages de navigation et 77 seuils fixes pour maintenir les niveaux d'eau sur l'Yonne, la Saône, et le Doubs.



Tourisme fluvial : Un large éventail d'options touristiques est disponible, incluant :

- Bateaux de plaisance à louer (moins de 15 m, bases de location variées).

- Bateaux promenade (jusqu'à 50 m) pour des circuits courts.

- Péniches hôtels et paquebots fluviaux (jusqu’à 135 m) pour des croisières hebdomadaires combinant visites et navigation.



Le tourisme fluvial génère environ 74 millions d’euros de retombées économiques pour la région.



Fret fluvial : Environ 2,3 millions de tonnes de marchandises sont transportées annuellement, avec 0,8 million de tonnes sur l’Yonne (port de Gron) et 1,5 million de tonnes sur la Saône (ports de Pagny, Chalon et Mâcon).