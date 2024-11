Bilan des nageurs du Cercle Nautique aux Championnats de France de natation petit bassin (25 mètres)

2 meilleures performances françaises pour les chalonnais !

Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2024, se déroulait à Montpellier, à la piscine Olympique Angelotti, les Championnats de France petit bassin (25 mètres). 4 nageurs du cercle nautique avaient été sélectionnés pour participer à cette compétition : Idaline Armatol (16 ans), Rohutu Teahui (15 ans), Blandine Boggio (15 ans) et Jeanne-Lise Gauthier (16 ans).

Après des compétitions acharnées, le quatuor chalonnais revient avec 6 finales C (1 pour Idaline et Rohutu et 2 pour Blandine et Jeanne Lise) et deux meilleures performances françaises pour Rohutu (en 50 mètres dos).

Prochain rendez-vous nationaux à Massy du 5 au 9 décembre pour les Championnats de France juniors 25 mètres avec 7 nageuses et 4 nageurs du Cercle Nautique qualifiés.

A Dunkerque du 12 au 14 décembre pour les Championnats de France Benjamins avec 3 nageurs qualifiés

J.P.B