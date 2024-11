AVIS DE DECES - Monsieur Michel DUMAZET

OUROUX-SUR-SAÔNE



Marie-Christine,

sa fille;

Robert FREBY,

son beau-frère;

Didier et Lara, Pascal et Stéphanie,

ses neveux et nièces et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel DUMAZET

survenu le 4 novembre 2024 à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 12 novembre 2024 à 14h30 en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

Michel repose à la chambre funéraire du Pranet à

Ouroux-sur-Saône.

La famille remercie les personnes qui prennent part à sa peine et rappelle à votre souvenir son épouse

Odette

décédée en 1997

ainsi que sa sœur et sa belle-mère

Maryvonne et Louise.