Des gyrophares dans les rues de Chalon matin et soir

Vous êtes naturellement au courant d'un nombre important de travaux routiers dans de nombreux secteurs de Chalon sur Saône. Des travaux qui vous agacent aussi aux heures de pointe matin et soir, parce "qu'ils ont trouvé le moyen de les faire en même temps" ont confié de nombreux fidèles d'info-chalon.com. Pour le coup, on ne peut dire le contraire.

Conscient de la gêne occasionnée et surtout du mécontentement, le cabinet du maire de Chalon a demandé une présence renforcée de la police municipale aux heures de pointes, matin et soir, non pas pour verbaliser mais bien pour fluidifier au maximum les choses et informer les automobilistes. Une action qui devrait être menée encore ce jeudi soir, puis avec la fin d'un certain nombre de travaux, la situation devrait revenir à quelque chose plus vivable.

Donc rassurez-vous, les gyrophares ne sont en aucun cas synonyme de chasse à l'homme !

L.G