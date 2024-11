Nouveauté à Chalon : le restaurant LÉON, la mer dans votre assiette !

Mercredi 6 novembre, le restaurant de la célèbre enseigne “Léon” fêtait son inauguration en présence d’une centaine de convives et de Gilles Platret, maire de Chalon.

Seafood & Coctkails : un nouveau concept de brasserie de la mer dans notre ville.

Léon est une enseigne connue et reconnue de tous, centrée sur le frais, l’authenticité et la tradition autour des produits de la mer.

Gilles Platret, accompagné de John Guigue, adjoint au commerce, a félicité Jérémie Chrétien, pour cette nouvelle aventure. « Cette zone périphérique a besoin de se replacer dans un contexte économique, plutôt porteur en ce moment, souligne Gilles Platret. LÉON est de nature à attirer un certain public sur cette zone, idéalement placée sur des grands chemins de circulation. Une ville, c’est une somme d’attractivités. »

Jérémie Chrétien, déjà patron de la brasserie Au Bureau, explique que Léon est une belle enseigne : « j’ai dit oui au projet il y a 4 ans. On a réussi à le mettre en route grâce notamment au travail de mes collaborateurs au Bureau, qui m’a permis de prendre le temps nécessaire pour me consacrer au lancement de Léon. »

Au menu de la “Fish brasserie” Léon

Saumon, homard vivant, moules, crevettes, merlu, églefin, calamars… Des recettes créatives de poissons et tapas de la mer. Tartare, sole meunière, plancha, fish&frite, burger fish et fruits de mer sont à déguster dans une ambiance bord de mer avec une déco marine ultracontemporaine.

En famille

Léon accueille les familles à bras ouverts ! Des aires de jeux, un service aux petits soins pour vos enfants, qui s’adapte à leur rythme. D’autres surprises les attendent.

Soyez les bienvenus au restaurant Léon !

RESTAURANT LÉON

Rue des Poilus d’Orient – Chalon-sur-Saône (71100)

Tél. : 06 87 22 36 45

Mail : [email protected]

La carte : https://www.restaurantleon.fr/la-carte/