Dix lycées de Bourgogne - Franche-Comté récompensés pour leur engagement écologique

Ce jeudi, la Région Bourgogne - Franche-Comté a célébré, au lycée Montchapet de Dijon, la remise des trophées Écolycée 2024, honorant dix établissements labellisés « expert » pour leurs actions en faveur du développement durable.



Un label pour encourager l’écologie dans les lycées

Depuis 2011, la Région Bourgogne - Franche-Comté attribue le label « Écolycée » aux établissements qui s’engagent activement pour l’environnement et le développement durable. Ce label distingue les lycées qui intègrent des actions écologiques et citoyennes dans leur fonctionnement quotidien, en promouvant la biodiversité, en luttant contre le gaspillage alimentaire, et en sensibilisant à la solidarité.

Willy Bourgeois, vice-président en charge des lycées, a remis les trophées à dix lycées ayant atteint le niveau "expert" de la labellisation, un stade témoignant d’une réelle implication et de résultats concrets en matière de transition écologique.



Les établissements labellisés et leur progression vers l'expertise

Actuellement, 113 des 128 lycées du territoire participent à cette démarche, répartis en trois niveaux de labellisation : engagement, approfondissement, et expertise. Cette année, dix lycées se sont distingués par leurs initiatives en atteignant le niveau 3 d’expertiseDix lycées de Bourgogne-Franche-Comté ont obtenu le « niveau 3 » de la labellisation :

- 21 - DIJON : LEGT Montchapet

- 21 - MONTBARD : LP Eugène Guillaume

- 25 - AUDINCOURT : LP Nelson Mandela

- 25 - BESANCON : LEGT Louis Pasteur

- 39 - LONS-LE-SAUNIER : LP Montciel

- 39 - CHAMPAGNOLE : LPO Paul-Émile Victor

- 39 - MONTMOROT : LEGTA Édgar Faure

- 71 - CHALON-SUR-SAÔNE : LEG Pontus de Tyard

- 89 - TONNERRE : LEG Chevalier d’Éon

- 90 - BAVILLERS : LP Denis Diderot.

« Cela ne peut plus faire débat : un engagement déterminé et collectif en faveur de la transition écologique est absolument capital pour la planète, pour notre avenir. Or les jeunes font preuve tous les jours de cet engagement », a déclaré Willy Bourgeois, saluant le travail des élèves et des enseignants dans cette démarche exemplaire.



Un projet pour aller plus loin : Vert’Écolycée

Lors de l’événement, Willy Bourgeois a également présenté le projet « Vert’Écolycée », visant à soutenir des initiatives de végétalisation dans les établissements. Cette action s'inscrit dans la continuité de l'engagement régional pour une éducation durable et montre l’importance de créer des espaces verts dans les lieux de formation.



Une démarche éducative pour un avenir durable

Le label Écolycée encourage les établissements à travailler sur des axes prioritaires comme la gestion de l’eau, des énergies, des espaces naturels, ainsi que la réduction des déchets et des inégalités. Les lycées labellisés sont invités à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue pour faire de leur établissement un exemple de durabilité.

Avec ce label, la Bourgogne-Franche-Comté affirme sa volonté de former une génération consciente et active face aux enjeux climatiques. En offrant aux élèves l’opportunité d’agir concrètement, elle espère inspirer d’autres établissements à rejoindre cette démarche en faveur d'un monde plus respectueux de l’environnement.