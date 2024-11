AVIS DE DECES - Madame Irène BOUILLON née CLAVEL

CHÂTENOY-LE-ROYAL - PARAY-LE-MONIAL



Maurice BOUILLON son époux,

Mireille BOUILLON, Daniel et Annie BOUILLON, Dominique et Jacky DEJEAN, ses enfants ;

Laurie, Sandie, Dany et Daniella, ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène BOUILLON

née CLAVEL

survenu à l'âge de 91 ans

Irène repose à la chambre funéraire rue Louis Desrichard à Paray-le-Monial.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 12 novembre 2024 à 14 heures en la Basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.