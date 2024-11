L’équipe Suchaud- Léonardon-Blondet (info-chalon) remporte le Gentleman Pétanque du Bouchon d’Or du concours international de Montreux

Après avoir battu l’équipe de Marseille lors d'une partie acharnée !

Ce vendredi 8 novembre 2024, à partir de 20h, au boulodrome du club de Clarens (Suisse), se déroulait le traditionnel concours du Gentleman de la 33ème édition du Bouchon d’Or de Montreux.

La finale opposait la triplette composée de Philippe Suchaud (14 fois Champion du Monde et de nombreux titres nationaux et internationaux) associé à Michel Léonardon et Jean Philippe Blondet (licencié à l’A.P Chalon) à la triplette de Marseille : de Robert Leca (2 fois Champion de France Séniors et vainqueur de 60 concours nationaux) associé à Laurent Matraglia (Champion de France et qui a remporté le mondial de Montpellier 2024 et les internationaux de Cannes et Sète 2024) et Frédéric David (Champion de France)).

Après un duel acharné où les deux équipes ont fait jeu égal, la triplette Suchaud- Léonardon-Blondet (info-chalon) l’emporte 13 à 12.