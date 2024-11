Puis-je vendre les oeufs de mes poules ?

Vous disposez d'un grand terrain et avez la chance d'avoir quelques poules qui vous offrent généreusement des œufs ? Si le rendement de votre poulailler est supérieur à votre consommation personnelle, sachez que vous pouvez vendre votre production même si vous n'êtes pas éleveur professionnel, à une petite condition…



UNE SIMPLE DÉCLARATION

Dès lors que vous possédez moins de 250 volailles, vous pouvez vendre le surplus d'œufs de vos poules à n'importe quel particulier, tant qu'il s'agit de vente directe. En effet, que ce soit à votre domicile ou sur un marché local, l'autorisation vaut dans un rayon de 80 km autour de votre site de production. En revanche, pour des raisons de contrôle de provenance, vous ne pouvez pas vendre vos œufs à des commerçants et restaurateurs.

Concernant les formalités, c'est assez simple. Il vous suffit de remplir une déclaration, via un formulaire Cerfa, destinée à vous procurer un code producteur et à déclarer votre activité auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Cette démarche est gratuite et vous permettra de vendre sereinement vos œufs sans avoir à les marquer ni à les faire emballer par un centre d'emballage agréé.



Enfin, à titre indicatif, sachez que vous pouvez vendre vos œufs entre 0,20 et 0,50 € l'unité en fonction de votre mode d'élevage (bio, plein air).



M.K