Jean-Pierre Filiu invité pour parler Palestine

Le CCFD Terre solidaire et CEDAMI sont heureux de vous annoncer la venue de Jean-Pierre Filiu pour une conférence-débat autour de son dernier ouvrage Pourquoi la Palestine fut perdue. Et pourquoi Israël n’a pas gagné, le vendredi 29 novembre 2024 au Studio 70 à Chalon-sur-Saône, dans le cadre du festival des solidarités. Voir programme complet.

https://www.info-chalon.com/articles/2024/10/24/94238/le-festival-des-solidarites-plus-que-jamais-d-actualite-sur-le-chalonnais?fbclid=IwY2xjawGdRUVleHRuA2FlbQIxMQABHWq4cMYSLebxdqmpb0hA_YP-WFDEI40P2EG83pnIbcMkmTIVIEQmsrzIoA_aem_jeE8oN8OEUDwbuK2TuRnNA

L’historien reviendra sur le fait que le sionisme fut très longtemps chrétien avant que d’être juif. Il s’intéressera aussi à la dynamique factionnelle qui a, dès l’origine, miné et affaibli le nationalisme palestinien et culminé avec la polarisation actuelle entre l’OLP et le Hamas.



Comprendre comment la Palestine fut perdue, et pourquoi Israël n’a pourtant pas gagné, participe d’une réflexion ouverte sur l’impératif d’une paix enfin durable au Moyen-Orient et, donc, sur le devenir de ce nouveau millénaire.

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, Paris, où il enseigne un cours d’introduction à la question palestinienne. Il a aussi été professeur invité dans les universités de Columbia (New York) et de Georgetown (Washington). Humaniste et chercheur reconnu internationalement, il séjourne régulièrement en Israël et dans les territoires palestiniens depuis 1980. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.

Son ouvrage sera disponible lors de la conférence.

L’entrée est libre.