Le centre de supervision urbain de Chalon adopte sa vitesse de croisière

C'est en présence du Préfet de Saône et Loire, Yves Séguy et du Procureur de la République de Chalon, que Gilles Platret a officialisé le transfert du centre de commandement de Chalon dans les locaux de l'ancienne banque de France. Les explications d'info-chalon.com.

Chalon sur Saône fait figure de ville atypique au regard du déploiement de caméras de vidéo-surveillance pour des villes de taille identique. Un dispositif pour le moment doté de 160 caméras et qui passera à 200 à terme avec 25 nouvelles caméras début 2025 puis une nouvelle trentaine entre fin 2025 et début 2026. Les honneurs de la présentation sont revenus à Matthieu Volant, nouveau directeur de la police municipale, en fonction depuis le mois de juin dernier, ancien directeur de la police municipale de Nancy.

"la sécurité est la clé de la protection de toutes nos libertés"

Le CSU (centre de supervision urbain) bénéfie d'une présence de 8 opérateurs et deux policiers municipaux, à raison de 20h sur 24. Un changement de dimension à l'origine du déménagement de la rue Philibert Léon Couturier vers les locaux de l'ex Banque de France, rachetés par la ville de Chalon. Le centre est entré en fonction à l'occasion de la dernière édition de Chalon dans la Rue. A tout moment, la police nationale à Chalon et à Mâcon peut avoir accès aux images en temps réel, permettant une vraie interconnexion entre les services de sécurité pour une plus large efficacité.

A ces 160 caméras, ce sont 6 autres caméras nomades qui accompagnent le dispositif chalonnais, et permettant un déploiement à tout moment en fonction d'événements spécifiques. Les opérateurs sont présents de 7h30 à 3h du matin du lundi au dimanche et les images sont préservées pendant 14 jours.

"Tout part d'ici !"

Appels téléphonique des Chalonnais, appels radios des collègues, "tout part d'ici" insiste Matthieu Volant, qui considère le centre de commandement comme une vraie tour de contrôle de Chalon sur Saône, avec une vue à 360° de tout ce qu'il se passe. En l'espace d'une année, les services de police municipale ont reçu 10 % d'appel en plus, a rappelé Gilles Platret, avec un nombre d'appels qui avoisine désormais les 4400 par an.

"D'ici la fin du mandat, dans 18 mois, on sera à 200 caméras"

Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, a dit tout le bien qu'il pensait du dispositif Chalonnais, invitant même Gilles Platret à des partages d'expérience au plus haut niveau au Ministère de l'Intérieur, alors que le maire de Chalon profitait de l'opportunité pour rappeler que les locaux de la rue de la Banque sont à disposition de la police nationale, dans le cadre d'une vision globale de la sécurité chalonnaise. Une perche sur laquelle le Préfet n'a pas souhaité rebondir, et un dossier qui n'a pas l'air de beaucoup avancer pour le moment.

"Je suis frappé par la qualité des images"

Patrice Guigon, Procureur de la République, s'est dit "frappé par la qualité des images", un enjeu crucial en cas d'ouverture d'enquête et d'exploitation des données, tout en saluant le respect de la vie privée, et le floutage des espaces privés. Un complément opérationnel salué par tous les acteurs du dossier, "en toute sincérité, je vous dis merci pour les moyens investis, et la qualité de nos relations" a même insisté le Préfet de Saône et Loire, à l'adresse de Gilles Platret.

Laurent Guillaumé