AVIS DE DECES - Madame Gabrielle CHEVAUX née GRAVETTE

OUROUX-SUR-SAÔNE



Joël et Joëlle Chevaux ,

Jean-Luc Chevaux ,

Pascale (†) et Bernard Sauvage,

ses enfants ;

Raphaël, Vincent et Diana, Estelle, Morgan et Florence , Simon et Stéphanie, Joris,

Ses petits-enfants ;

Liza, Noa, Arya, Hayden, Julia, Andréa, Louisa, Axel

ses arrière-petits-enfants,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle CHEVAUX

née GRAVETTE

« Dite Lili »"

survenu à l'aube de ses 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 14 novembre, à 14h30,

en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

Lili repose à la chambre funéraire d'Ouroux-sur-Saône, 13 rue du Pranet.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine et rappelle à votre souvenir

Robert

son époux,

décédé en 1994.