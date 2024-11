AVIS DE DECES - Monsieur Yves FOURNERET

SEVREY - LESSARD LE NATIONAL



Nathalie, son épouse ;

Marine et Anthony,

Chloé et François,

ses filles et leurs conjoints ;

Charly, son petit-fils,

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yves FOURNERET

survenu le 9 novembre 2024,

à l'âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 18 novembre 2024, à 10 heures, en l'église Saint Louis de Sevrey.

Yves repose à la chambre Funéraire Guillon au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.