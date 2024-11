La « Pièce des Présidents » du BIVB - Quand un panneau de « Grands-Echezeaux » Grand Cru s'envole à 3 500 €

Un déjeuner à la Table de Léonce au château du Clos de Vougeot, mais aussi une bouteille par-ci, une dégustation par-là : comment Laurent Delaunay et François Labet ont fait monter les enchères pour la bonne cause.

Ce mardi après-midi, dans une ambiance digne d’une vente aux enchères des Hospices de Beaune, les présidents du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), Laurent Delaunay et François Labet, ont mené une vente un peu spéciale : celle des anciens panneaux de leurs prestigieux vignobles. Et parmi celle-ci, entre autres joyaux, celui du Grand Cru « Grands-Echezeaux » mis aux enchères comme « Pièce du président » en faveur d’une cause culturelle. Les enchères ont atteint la somme de 3 500 €.

Lire l'article complet sur Info-Beaune.come