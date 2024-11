AVIS DE DECES - Madame Monique JUSSIAUX née VUAILLAT

RULLY - VARANGÉVILLE - PERREUIL



François, son époux ;

Nathalie et Olivier, Patricia et Fabien,

ses filles et ses gendres ;

Amandine , Melvin,

ses petits-enfants ;

Sylvie, sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de,

Madame Monique JUSSIAUX

née VUAILLAT

nous a quittés à l'aube de ses 80 ans.

La cérémonie aura lieu vendredi 15 novembre 2024, à 15 heures en l'église de Rully.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.