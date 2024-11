CARTON PLEIN pour « OCEANS de SAVOIRS », l’événement culturel de l'Asprenaut pour fêter les 60 ans du club de plongée chalonnais.

Ce samedi 09 Novembre , plus de 300 personnes ont franchi la porte du Réservoir à St Marcel pour découvrir la vie sous marine avec le journée « Océans de Savoirs » organisée par l'Asprenaut.

Un public curieux a visité les expositions du club concernant l'historique de 60 ans de plongées, les activités archéologie et biologie subaquatique. Les bénévoles du club étaient présents avec photos , livres, matériel de démonstration pour répondre aux nombreuses questions.

Les ateliers pour enfant sont tourné à plein régime, 36 enfants ont découvert la vie des récifs coralliens avec Justine, Audrey et Cindy des « Passeurs de Curiosités ».A l'issue des ateliers nos petits explorateurs ont été récompensés par un bon poisson en chocolat offert par JL Genêt, pâtissier chocolatier de Chalon sur Saône.

La conférence sur les cachalots trouvé son public ( 90 personnes) et Jean Christophe Milliat , secrétaire de Longitude 181, après avoir captivé son auditoire et répondu aux nombreuses questions sur la vie de ce magnifique mammifère qui peuple la méditerranée, nous a ensuite éclairé sur les grands enjeux actuels du changement climatique, de la biodiversité et du droit du vivant, qui sont désormais les orientations de travail de Longitude 181

Son appel a été entendu et quelques dizaines de personnes ont décidé de rejoindre Longitude 181 donnant ainsi à cette association qui travaille à la connaissance et la protection de la biodiversité marine la force nécessaire pour peser dans les discussions nationales et internationales.

La pièce de théâtre « Le monde du silence gueule » a joué à guichet fermé, les 150 places ayant toutes été vendues. Un sucés mérité pour Julia Duchaussoy ( la créatrice de la pièce) et son complice Franck Lorrain, acteurs de ce stand-up des animaux de la mer.

Belle performance de faire rire avec des « personnages » haut en couleur, de Don Serranide, le mérou maffieux à Kévin le labre nettoyeur timide, en passant par la sulfureuse anémone de mer ou le martial colonel Corail, tout en apportant des connaissances scientifiquement établies.

La pièce se termine par un Rap repris en chœur par la salle :« Le monde du silence gueule, Wesh Gro »... et le public a bien entendu son cri. Pari réussi pour l'Asprenaut ce club de plongée chalonnais désormais soixantenaire .. de quoi donner peut être des idées pour une suite.