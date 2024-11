6 ans après... le retour des Gilets Jaunes ?

Avec un bilan social et économique qui se dégrade, une situation financière pointée du doigt, des agriculteurs remontés à bloc, le contexte social est très volatil.

Sur les réseaux sociaux, les appels à la mobilisation se multiplient afin que le mouvement des Gilets Jaunes s'enclenche de nouveau. La crise sanitaire avait eu raison du mouvement mais les derniers indicateurs ne sont pas au beau fixe. A partir de lundi, les agriculteurs vont entrer dans la danse avec un mouvement qui s'annonce d'ores et déjà dans le dur, face aux inerties gouvernementales. Si le gouvernement disposait de quelques marges de manoeuvres il y a 6 ans, au moment du déclenchement de la colère sociale et du mouvement des Gilets Jaunes, les paramètres ont changé, avec un gouvernement qui dispose d'aucunes possibilités financières et d'apaisement. A

vec des plans sociaux qui se multiplient, un chômage qui repart à la hausse, une inflation loin d'être apaisée, un contexte géopolitique national et international particulièrement anxiogène, une profession agricole surmotivée, le cocktail se veut explosif. Reste à la classe politique de ne surtout pas enflammer le débat public avec le risque de jeter de l'huile sur le feu...

Mais déjà, les dates des 16 et 17 novembre sont évoquées ici ou là pour occuper de nouveau les ronds-points. Un sujet sensible qui doit donner quelques sueurs froides Place Beauveau. A suivre donc...

Laurent Guillaumé