Too Good To Go et Colruyt Prix-Qualité  unissent leurs forces contre le gaspillage alimentaire avec le déploiement dans 100% des magasins en France de l’application

Colruyt Prix-Qualité, enseigne de supermarchés de proximité du groupe Colruyt, et Too Good To Go, l’entreprise à impact leader pour accompagner les commerçants à réduire le gaspillage alimentaire, annoncent aujourd'hui leur collaboration.

Grâce à ce partenariat avec Too Good To Go, les 102 magasins Colruyt en France contribueront désormais aux efforts collectifs visant à réduire le gaspillage alimentaire et son impact sur l'environnement.

Un partenariat au service de l'anti gaspi, déployé partout en France

Sauver des aliments du gaspillage est simple et rapide. Les magasins Colruyt s’attellent depuis des années à la réduction des pertes alimentaires qui, selon le projet Drawdown1 est la première action que vous pouvez entreprendre pour lutter contre le changement climatique. Les employés parcourent les rayons à la recherche de produits approchant de leur date de péremption puis composent des paniers surprise. Ceux-ci sont proposés dans l'application gratuite Too Good To Go, téléchargeable sur les app stores iOS et Android, et peuvent être réservés dans l'application puis récupérés à une heure prédéfinie de la journée par des utilisateurs.

David Vlérick, Manager de Division Vente chez Colruyt France, se réjouit de ce nouveau partenariat avec Too Good To Go : « Après un test réussi dans 15 de nos magasins, nous sommes ravis de collaborer officiellement avec Too Good To Go pour tous nos supermarchés de proximité et de proposer des paniers surprise à nos clients. Chez Colruyt, nous pensons que le développement durable est extrêmement important et nous nous sommes engagés à avoir le moins d'impact négatif possible sur l'environnement depuis de nombreuses années. »

Ce déploiement national fait en effet suite à un pilote sur une quinzaine de magasins, qui a confirmé la pertinence de la collaboration, à la fois pour les utilisateurs et les équipes. En à peine 8 mois, ce sont près de 125 000 Paniers ont été sauvés avec une très bonne note moyenne de 4.6/5. Preuve supplémentaire de cette pertinence, il s’agit du déploiement national le plus rapide de Too Good To Go France.

Alex Grandgirard, Manager de Région chez Colruyt France, voit plus loin : « Pour nous, cette collaboration est un moyen supplémentaire de renforcer cet engagement et elle s'inscrit dans la valeur ajoutée sociale que nous pouvons offrir en tant que commerce de proximité. Nous voulons offrir la possibilité à nos clients de faire des choix conscients d'une manière très accessible et le partenariat avec Too Good To Go s'inscrit parfaitement dans cette idée. Lorsque nous avons présenté cette solution en magasin, elle a tout de suite fait sens. »

Méleyne Rabot, Directrice de Too Good To Go France, partage cet enthousiasme : Nous sommes ravis que Colruyt France nous accorde sa confiance pour l’accompagner dans la réduction du gaspillage alimentaire. Forts de notre collaboration réussie avec le groupe Colruyt en Belgique, ce déploiement de notre solution dans les 102 magasins en France marque une avancée concrète pour rendre l'anti-gaspillage accessible à un plus grand nombre. Nous avons hâte de pouvoir œuvrer ensemble pour un impact positif sur la planète. »

Des paniers pour tous les goûts

Les paniers surprise sont confectionnés sur place chaque jour, puis ajoutés par les magasins directement dans l’application. Les utilisateurs peuvent mettre les magasins de leur choix en favoris, pour identifier plus rapidement lorsqu’un Panier qui les intéresse est mis en ligne.

Colruyt France différents types de paniers surprise en des magasins, pour s’adapter à leurs flux d’invendus et aux envies des utilisateurs :

Fruits et légumes,

Boucherie,

Mixte,

Boulangerie,

Thématique (pâques, fête de fin d’année, etc.).